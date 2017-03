Marco Verhoef schiet Germanicus langs Valthermond

Germanicus - Valthermond (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Germanicus heeft de topper in de zondag 2e klasse L met 3-1 gewonnen van Valthermond. In Coevorden was Marco Verhoef de grote man. De linkerspits scoorde alle treffers voor de thuisploeg.

De topper kwam moeizaam op gang. Het publiek moest ruim een kwartier wachten voordat beide ploegen een paar kleine kansen kregen. Maar echt in de problemen kwamen beide keepers niet.



Blessure

In een eerste helft met weinig hoogtepunten moest Germanicus na een half uur de doelman wisselen. Jehova Mendes raakte geblesseerd aan zijn knie na een ongelukkig botsing en werd vervangen door de pas zestien jarige Bram Weerink.



Verhoef show

Na rust nam de thuisploeg in de 52ste minuut de leiding. Marco Verhoef reageerde attent en bracht de 1-0 op het scorebord. Valthermond ging op jacht naar de gelijkmaker, maar gaf veel ruimte weg.



Tien minuten voor tijd leek Germanicus de score te verdubbelen, maar doelman Erwin Timmer verwerkte de bal tot een corner. De hoekschop leek ook een makkelijke prooi voor Timmer, maar nadat de doelman de makkelijk vangbal losliet, was Verhoef er al de kippen bij, 2-0.



Boogbal

Vijf minuten voor tijd bekroonde Verhoef zijn wedstrijd met een hattrick. Timmer was kansloos op een prachtige boogbal. In de slotfase deed Demy te Velde iets terug, maar dichterbij dan 3-1 kwamen de gasten niet meer.

Door: René Posthuma