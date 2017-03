De Weide loopt na zege weer in op VV Groningen

De Weide wint in Emmen (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - In de tweede klasse J is De Weide weer een stapje dichterbij koploper VV Groningen gekomen. De Groningers speelden bij stadgenoot The Knickerbockers gelijk (3-3), terwijl De Weide in Emmen met 0-4 te sterk was voor DZOH. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nu vijf punten.

De Weide, dat bezig was aan een mooie serie maar vorige week verloor in Klazienaveen, kwam al na vijf minuten op voorsprong door een goal van Frank Benjamins. Daniel van Arkel, Julian Mol en Frank van Veen waren verantwoordelijk voor de overige Hoogeveense doelpunten.