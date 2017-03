Slap Red Giants definitief uitgespeeld na nederlaag

Red Giants niet naar final four (archieffoto RTV Drenthe)

BASKETBAL - Na een 57-45 nederlaag bij CobraNova kan Red Giants deelname aan de final four in die promotiedivisie definitief vergeten. De Meppelers startten slecht in Zuid-Holland en maakten geen moment aanspraak op de overwinning.

Na het verlies van vorige week tegen koploper Grasshoppers had Red Giants alleen in theorie nog kans op een plaatsje bij de beste vier. Coach Patrick Koning: "Eigenlijk wisten we dat we uitgespeeld waren en dat was te zien. We hebben van de week slecht getraind en ik hoopte op een goede start, maar we liepen van begin af aan achter de feiten aan. Onze topscorer Rikus ten Napel kon in de rust niet meer verder vanwege een knieblessure en toen werd het helemaal een lastig verhaal."



Red Giants, de huidige kampioen van de promotiedivisie, heeft nog drie wedstrijden op het programma. "We willen die wedstrijden winnen om de competitie nog met een goed gevoel af te sluiten", zo besluit Koning.