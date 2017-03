Dost is Messi voorbij; topscorer van Europa

VOETBAL - 1-0: Bas Dost. 2-0: Bas Dost. Oud-FC Emmen-spits Bas Dost blijft maar scoren in Portugal. Nadat hij vorige week al viermaal trefzeker was tegen hekkensluiter Tondela, maakte hij zaterdagavond in het thuisduel tegen laagvlieger Nacional de twee treffers namens Sporting Portugal.

Beide doelpunten produceerde hij in de eerste helft. Dost is met 24 doelpunten topscorer in de Primeira Liga. Daarmee heeft hij één doelpunt meer gemaakt dan Lionel Messi en is hij dus de huidige topscorer van Europa. Sporting Portugal staat momenteel derde op ruime achterstand van FC Porto en koploper Benfica.De spits is door bondscoach Danny Blind opgenomen in de selectie van Oranje, dat zaterdag in Sofia de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije speelt.