DOS'46 sluit af met ruime nederlaag tegen koploper

KORFBAL - DOS'46 heeft de laatste Korfbal League-wedstrijd van het seizoen met ruime cijfers verloren. In Nijeveen was koploper PKC/SWKGroep met 15-26 veel te sterk voor de ploeg van Daniël Hulzebosch, die samen met assistent-coach Haralt Lucas en speler Sven Jonker afscheid nam van De Eendracht.

DOS'46 keek al gauw tegen een grote achterstand aan, maar bleef werken voor het best mogelijke resultaat tegen de dit seizoen ongenaakbare Papendrechters. Bij rust was het 4-13 voor PKC, waar Maaike Steenbergen in de basis stond. Zij maakte afgelopen zomer de overstap van DOS'46. Topscorer aan de kant van DOS'46 was Harjan Visscher met vier treffers.Sven Jonker kreeg vlak voor tijd een publiekswissel. Van coaches Daniël Hulzebosch en Haralt Lucas werd vlak na de wedstrijd afscheid genomen.PKC gaat in een best of three-serie tegen het Amsterdamse Blauw Wit strijden voor een plek in de finale in de Ziggo Dome. DOS'46, dat op zesde plaats is geëindigd, maakt zich nu op voor de tweede helft van de veldcompetitie. Hierin staat het vierde in de Ereklasse A.