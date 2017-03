Achtbaan bij huis? Klassieke achtbaan uit Slagharen staat te koop

SLAGHAREN - De klassieke achtbaan Looping Star uit Attractiepark Slagharen staat te koop.

De bekende achtbaan, die ook wel Thunder Loop wordt genoemd, wordt aangeboden op een website voor tweedehands attracties . De advertentie is online gezet door een Nederlandse handelaar, gevestigd in Schotland. Die kocht de achtbaan, nadat de klassieker in oktober zijn laatste rondje reed.De afgelopen maanden is de attractie gerenoveerd. De bruine constructie is blauw met wit geverfd en ook de treintjes veranderden van uiterlijk. "Fans zullen de attractie nauwelijks herkennen", schrijft Looopings.nl, de website voor attractieparkfanaten. Maar: "bordjes met de tekst 'Handen binnen de trein houden' verraden dat het om de Looping Star gaat."De Looping Star was in 1979 de eerste achtbaan in Nederland waarin bezoekers over de kop gingen. Hoeveel de achtbaan moet kosten, is niet bekend. Bij de advertentie staat geen vraagprijs.