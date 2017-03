E&O ook in Volendam hard onderuit

E&O verliest in Volendam (archieffoto RTV Drenthe)

HANDBAL - E&O heeft ook de derde wedstrijd in de kampioenspoule met ruime cijfers verloren. In en tegen Volendam werd het maar liefst 40-26 voor de thuisploeg. Bij rust was het al 22-10 in het voordeel van de Volendammers. Eerder deze week werd Hurry-Up al door Aalsmeer uitgeschakeld in de kwartfinale van de beker.

Coach Edwin Kippers, die na de nederlagen tegen BEVO en Hurry-Up al de verwachting uitsprak dat E&O ook volgend seizoen weer Eredivisie speelt, zag zijn ploeg in Volendam dramatisch starten. Na vijf minuten was het 5-0 en had E&O nog maar één doelpoging gewaagd. Kippers: "Voor de vierde keer op rij begonnen we erg slecht en daar heb ik geen verklaring voor."



Over de tweede helft was Kippers wel tevreden. "Toen hebben we gevochten. Ik heb al mijn beweeglijke spelers ingezet en we zijn meer vooruit gaan dekken. Dat had resultaat, al moet ik ook toegeven dat Volendam doorwisselde."



Kleine kans

Met de returnwedstrijden nog voor de boeg heeft E&O nog een hele kleine kans om zich te plaatsen voor de BENE-League. Daarvoor moet het derde worden in de poule en en om dat te bewerkstelligen zal E&O volgende week thuis moeten winnen van BEVO, dat twee punten heeft. Uit verloor E&O met 35-15 van de Limburgers en door het bijna onmogelijk goed te maken onderling resultaat zal E&O vervolgens ook tegen Hurry-Up en Volendam nog minimaal een punt moeten sprokkelen. Gezien de laatste reeks wedstrijden al met al een bijna onmogelijke opgave.