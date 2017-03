Hurry Up dendert door: met anderhalve been in halve finale

HANDBAL - Het publiek in Zwartemeer werd vanavond getrakteerd op een gebakje, namens geldschieter JMS Techniek die bekendmaakte nog vijf jaar hoofdsponsor te blijven van Hurry Up. De slagroom én de kers kreeg het publiek in de vorm van de wedstrijd van de hoofdmacht tegen BEVO, die door de thuisclub op karakter werd gewonnen: 32-28.

Door die zege zette Hurry Up een forse stap richting de kruisfinales om de landstitel. De Zwartemeerders hebben na drie wedstrijden 5 punten in poule B, net als Volendam. BEVO staat na drie duels op twee punten."We hebben denk ik nog een punt nodig in de uitwedstrijden tegen Volendam en BEVO", aldus Hurry Up trainer/coach Martin Vlijm. "Als Volendam thuis van BEVO wint dan hebben we aan een overwinning op E&O al genoeg om de kruisfinales te halen. Maar je weet maar nooit hè. We kunnen beter zelf stiekem nog een zege pakken bij Volendam of BEVO om echt zeker te zijn. We zullen daarom ook geen duel expres laten lopen, ondanks ons volle programma."Hurry Up strijd nog op alle fronten mee dit seizoen: de europacup, de beker en de landstitel.Vlijm: "Het is een droomseizoen. En dat terwijl we eigenlijk het hele seizoen maar met tien man spelen. Zelfs nu we er met Huesmann en Balas twee spelers bij hebben kunnen we maar putten uit tien man, vanwege blessures. Daarom verdient deze ploeg ook een groot compliment."Hurry Up begon stroef tegen de ploeg uit Panningen, die dinsdag in de kwartfinale van de beker werd verslagen. De gasten speelden zich vrij simpel door de dekking van de Zwartemeerders en pakten een voorsprong van 3-5. Doordat Hurry Up ook aanvallend slordig was en Huesmann en Trainavicius moeizaam tot scoren kwamen bleef de marge daarna schommelen tussen de twee en vier doelpunten. Bij rust was het 14-17.In de tweede helft stelde de thuisclub orde op zaken. Belangrijke rollen waren weggelegd voor doelman Sven Hemmes, rechteropbouwer Ronald Suelmann en linkeropbouwer Loek Hageman. De 'Heintje Davids' van Hurry Up hielp zijn ploeg voor rust al door een moeilijke fase en zorgde na rust met zijn routine en overzicht voor het definitieve herstel. Bij 19-19 schoot Tommie Falke Hurry Up op voorsprong. Even bleef het daarna spannend, maar in de slotminuten trok de thuisclub de zege definitief naar zich toe."