Geen enkele Drentse club nog ongeslagen: 1e verlies Achilles 1894 zat.

Achilles 1894 zaterdag leed haar eerste nederlaag van het seizoen

VOETBAL - De enige club die tot gisteren nog zonder nederlaag was dit seizoen, Achilles 1894 zaterdag, ging voor het eerst onderuit. In Assen was DSZ'16 uit Zuidlaren met 2-5 te sterk.

Achilles 1894, dat dit seizoen voor het eerste jaar op prestatief niveau speelt met een zaterdagteam, is nog wel riant koploper in de 5e klasse E. De voorsprong op de nummer 2, Mussel, bedraagt 8 punten terwijl Tiendeveen (de nummer 3 in de stand) op de 10 punten volgt. Tiendeveen heeft echter wel één duel minder gespeeld dan Achilles 1894.



Melvin Schoenmakers bracht Achilles 1894 na drie minuten nog wel op voorsprong, maar nog voor rust ging DSZ'16 erop en erover. Via Pelle Duiven, Tim Jorna en twee goals van Bas Boersma was het halverwege 1-4. Na rust deed Björn Abbingh namens de thuisclub nog iets terug, maar het slotakkoord was weer voor Boersman, die met zijn derde treffer voor de 2-5 eindstand zorgde.



Achilles 1894 won tot nu toe 14 keer en speelde twee keer gelijk.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden