Brommer in brand in Assen

De brommer ging in vlammen op (foto: Persbureau Meter) De brandweer heeft het vuur geblust (foto: Persbureau Meter) Omstanders zagen de daders wegrennen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een brommer lag rond middernacht aan de Slinge in Assen in een bosje fel te branden.

De brommer ging in vlammen op, de brandweer heeft het vuur geblust. Omstanders hebben de vermoedelijke daders van brandstichting zien wegrennen in de richting van de Maria in Campislaan.



De politie onderzoekt de zaak.