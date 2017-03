Drenthe nodigt Mark Rutte uit in een hutje op de hei

De paginagrote advertentie in landelijke kranten (foto: Margriet Benak) Een oproep om tot rust te komen (foto: Margriet Benak)

ASSEN - Marketing Drenthe nodigt VVD-voorman Mark Rutte uit om in Drenthe tot rust te komen na de verkiezingen, om als herboren de formatie in te kunnen gaan. Een paginagrote advertentie in landelijke kranten roept de premier op om te komen genieten van de rust.





Aan de advertentie is een "Beste Mark, inspiratie nodig voor de formatie? Waar kan dat beter dan in Drenthe.” Zo begint de advertentie, onder een foto van een Drents heidelandschap. "Je hebt een hectische tijd achter de rug. Maar de grootste uitdaging komt er nog aan. Het formeren van een kabinet. Tijd om je hoofd leeg te maken en inspiratie op de doen. En waar kan dat beter dan in Drenthe. … Je bent van harte welkom in een hutje op de Drentse hei.”Aan de advertentie is een website gekoppeld. Op deze site staan acht accommodaties vermeld waar de premier tot rust zou kunnen komen. Hieronder zitten ook échte hutjes op de hei, zoals De Vier Eiken in Wapserveen en de trekkershutten van natuurcamping Voscheheugte in Mantinge.