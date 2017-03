Mega Piraten Festijn begint het seizoen feestelijk in Borger

Het is de dertiende editie in Borger (foto: archief RTV Drenthe)

BORGER - Het veertiende seizoen van Mega Piraten Festijn is, net als vorig jaar, afgetrapt in Borger.

Verschillende Nederlandstalige muzikanten kwamen gisteravond langs, van Jannes tot Bökkers, van Evert Baptist tot de Esperando’s, van Lee Towers tot Marianne Weber.



Dertien keer

Het Mega Piraten Festijn wordt voor het veertiende seizoen op rij gehouden. Het is de dertiende editie in Borger. "Ons tweede jaar werd Borger een halte en vanaf dat moment maakt Borger onafgebroken deel uit van onze route”, vertelde organisator Eddie Mensink eerder tegen RTV Drenthe.



Altijd 'lekker druk' in Borger

“Het is er altijd lekker druk en de sfeer is goed. Dat komt ook omdat we in Borger in het epicentrum van het piratengebeuren zitten. Dat merk je. Vandaar dat we bijvoorbeeld dit jaar ook de Esperando’s hebben. Daar ben ik trots op. Dat is muziek voor de echte piraten."