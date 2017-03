Zaak Sharleyne: 'Het OM wil van niets weten'

HOOGEVEEN - Advocaat Liesbeth Poortman spreekt haar ongenoegen uit over het handelen van het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak over het overleden meisje Sharleyne Remouchamps. De 8-jarige Sharleyne werd in juni 2015 dood gevonden bij de flat De Arend in Hoogeveen, waar ze woonde met haar moeder.

Poortman is advocaat van de vader van Sharleyne, Victor Remouchamps. Hij wil dat het OM meer onderzoek doet in de zaak, omdat hij niet gelooft dat Sharleyne zelf van de flat is gesprongen."Wat het meeste opvalt is dat het OM niet wil. Wij dragen van alles aan, we komen zelfs met een concrete reconstructie , forensisch onderzoek van artsen, enzovoorts", aldus Poortman in het Radio drenthe programma Cassata. De onderzoeken en reconstructie zijn uitgevoerd op initiatief van de vader van Sharleyne. Hier kwam uit dat het niet aannemelijk is dat het meisje zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt."Het OM wil van niets weten. De reden die ze daarvoor geeft is absurd: Ze zeggen dat het best zou kunnen dat ze tot de conclusie komen dat het waarschijnlijk is dat het meisje vermoord is, maar dat ze dan nog geen dader hebben. Maar dat is bizar, je bent het aan zo'n meisje verplicht om de waarheid boven tafel te krijgen!" zegt een ontzette Poortman.Het Gerechtshof in Leeuwarden doet donderdag uitspraak in de zaak. Dan wordt bekend of het OM verder onderzoek moet doen. Poortman: "Het moet haast wel dat ze hiermee verder gaan. Dat er zorgvuldig onderzoek moet komen naar wat er nu gebeurd is."