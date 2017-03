Man aangehouden voor belediging en bedreiging in ziekenhuis

De man mocht de nacht in een cel doorbrengen (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De politie heeft zaterdagnacht in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen een 27-jarige Assenaar aangehouden voor bedreiging en belediging van politieagenten en een ambulancemedewerker.

De man was onwel geworden in een horecagelegenheid op het Kerkplein in Assen. De man was met zijn hoofd tegen een muur gevallen.



In het ziekenhuis werd de Assenaar plotseling agressief. Een agent kon de man met moeite in bedwang houden. In de spoedopvang van het ziekenhuis uitte de 27-jarige diverse beledigingen en bedreigingen.



Verbaal geweld

Na medische behandeling werd de verdachte aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Ook tijdens het overbrengen van de man uitte hij wederom beledigende woorden en bedreigingen. De man mocht de rest van de nacht in een cel doorbrengen.