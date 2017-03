MSC kijkt verder omhoog na zege bij hekkensluiter

MSC boekt opnieuw een overwinning (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - MSC heeft vanuit een benarde positie een fraaie opmars ingezet in de landelijke hoofdklasse A. De ploeg uit Meppel boekte inmiddels de derde opeenvolgende competitiezege. Bij hekkensluiter Dieze West werd met 0-3 gewonnen.

Justin Benjamins hielp MSC op Zwolse bodem in de negentiende minuut aan de openingstreffer. Binnen de eerste tien minuten hadden de Drentse bezoekers de 0-1 overigens al op het bord kunnen zetten, maar de paal stond succes in de weg. MSC mocht na het doelpunt van Benjamins niet klagen toen een inzet van Dieze West tegen de lat belandde.



MSC klaarde de klus in de tweede helft. Nick Koster verdubbelde de marge direct na de pauze. Met een trefzekere volley plaatste Danny Bijlsma een kwartier voor het einde de kers op de taart. Dankzij de derde competitiewinst op rij zet MSC een belangrijke stap op weg naar een langer verblijf in de hoofdklasse. Het gat naar de veilige twaalfde positie is nu gedicht.



MSC was een speelronde eerder in een uitwedstrijd verrassend te sterk voor nummer vier Silvolde (1-3). Een week daarvoor won de equipe van het trainersduo Bas Bijen/Herman Scherpen in de hoofdklasse op eigen veld van Hoogland (3-1).