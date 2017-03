Achilles 1894 toont veerkracht tegen Hoogeveen

VOETBAL - Achilles 1894 deed in Hoogeveen uitstekende zaken in de strijd om het kampioenschap van de zondag 1e klasse F. De thuisploeg nam snel de leiding, maar de ploeg van trainer Theo ten Caat won alsnog, eenvoudig, met 2-5.

Het begin van de wedstrijd veelbelovend. De toeschouwers die het einde van Heerenveen-Feyenoord thuis hadden bekeken en tien minuten te laat arriveerden, hadden al twee treffers gemist. Hoogeveen begon furieus aan de wedstrijd en nam binnen 3 minuten spelen de leiding. Thomas Reinders schoot onhoudbaar van 18 meter binnen. Zes minuten later bracht Stef Beute Achilles weer langszij (1-1). Zijn afstandschot was van grote schoonheid.Na beide treffers moest het publiek lang wachten voordat het weer van een goede actie kon genieten. Het venijn van de eerste helft zat hem in de slotfase. Eerst mocht Stan Haanstra, tien minuten voor rust, de 1-2 binnentikken. Hoogeveen dacht aan buitenspel, maar het arbitrale trio had een andere mening. Vijf minuten later leek Wouter van der Molen de wedstrijd te beslissen door de 1-3 binnen te koppen. Op slag van rust moest Achilles 1894 het met een man minder doen. Youri Ploeger kreeg, voor een overtreding op de helft van Hoogeveen, zijn tweede gele kaart en kon 30 seconden eerder dan zijn ploeggenoten de kleedkamer opzoeken.Hoogeveen zette aan het begin van de tweede helft wel druk op de verdediging van Achilles, maar de gasten bleven vrij simpel overeind. Tien minuten na rust besliste Haanstra de wedstijd door, met zijn tweede van de middag, de 1-4 binnen te schieten. De aanvaller had, alleen voor keeper Raimon Benjamins twee pogingen nodig om zijn twintigste doelpunt van het seizoen te maken.Met een klein kwartier te spelen tilde Daniël Manning de stand naar 2-4. De middenvelder van Hoogeveen schoot een vrije trap prachtig binnen. Vlak voor tijd bracht Haanstra, met zijn derde van de middag, de eindstand op 2-5. Hoogeveen heeft na de winterstop slechts 1 punt weten te bemachtigen.