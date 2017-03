Wakker Emmen ligt niet wakker van de PVV

EMMEN - Lokale partij Wakker Emmen is niet bang voor de deelname van de PVV aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in Emmen.

De Drentse PVV-voorman Nico Uppelschoten kondigde dit weekend aan mee te willen doen aan die verkiezingen. De partij verwacht veel stemmen weg te halen bij Wakker Emmen.Ik ga er zonder meer vanuit dat heel veel mensen heel erg ontevreden zijn over Wakker Emmen. Tijdens de windmolendiscussie heeft deze partij gezegd dat die dingen niet zouden komen. Maar ze zitten nog niet op het pluche en ze zijn het vergeten. Mensen zijn niet helemaal gek, die onthouden wel een paar dingen."Partijleider René van der Weide van Wakker Emmen zegt dat hij niet bang is voor de PVV. "Er is wel eens een onderzoek uitgevoerd dat PVV-stemmers ook veel lokaal stemmen, dus ik denk wel dat lokale partijen daar last van krijgen. Maar de kracht van lokale partijen is ook dat we het van onderop zoeken en dat we lokale problemen goed oppakken."Van der Weide heeft geen idee waar hij rekening mee moet houden voor de verkiezingen van volgend jaar. "Ik vraag me af wat de PVV wil? We kennen hun partijprogramma niet. Ze nemen ook nergens verantwoordelijkheid, dus ik vraag me af met welke boodschap de PVV naar Emmen komt."