Nieuw Buinen neemt in slotfase ruim afstand van SVBO

VOETBAL - Nieuw Buinen blijft in de 1e klasse F in het spoor van koploper Achilles 1894. De ploeg van trainer Geert Oosterloo zegevierde in een Drents onderonsje met ruime cijfers op het veld van SVBO: 1-4.

Koen Hateboer was de grote man in het elftal van Nieuw Buinen. De aanvaller nam maar liefst drie doelpunten voor zijn rekening, waaronder de 1-3 en 1-4 in blessuretijd. Maarten Wielens had SVBO in de elfde minuut op voorsprong gezet. Hateboer maakte kort na rust gelijk. Gert Lukens tekende in de 87ste minuut voor de 1-2. In de extra tijd liepen de gasten dus uiteindelijk verder weg dankzij de tweede en derde treffer van Hateboer.Door de zege blijft de achterstand van Nieuw Buinen op Achilles 1894 slechts vier punten. De lijstaanvoerder won in een uitwedstrijd van Hoogeveen (2-5) . Nieuw Buinen treft Achilles 1894 dit seizoen nog in een directe confrontatie. Op 30 april staat de uitwedstrijd tegen de formatie uit Assen op het programma.VV Emmen blijft in de 1e klasse F de nummer drie van de ranglijst. Voor eigen publiek werd LAC Frisia met 1-0 geklopt. Sem Nijkamp was na ruim een kwartier spelen verantwoordelijk voor het enige doelpunt. Emmen verzamelde drie punten minder dan nummer twee Nieuw Buinen.In de middenmoot haalde SC Erica uit bij GRC Groningen: 0-4. Rick Tubben en Kjeld Huls scoorden in de eerste helft. Pelle de Vries was na hervatting twee keer trefzeker. Erica had aan de vorige drie competitiewedstrijden slechts een puntje overgehouden.Hekkensluiter VKW hield FVC op een remise: 1-1. Het doelpunt van de bezoekers uit Westerbork kwam in de 61ste minuut van Anjo Willems. Vijf minuten eerder had Jeffrey Hollander de thuisclub op 1-0 gezet. VKW blijft ondanks het gelijkspel de nummer laatst.