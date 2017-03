Rolder Boys verslaat FC Assen en sluit aan bij eerste drie

VOETBAL - Op sportpark Boerbos won Rolder Boys met 1-0 van FC Assen. De enige goal van de wedstrijd in de 2e klasse L kwam een kwartier voor tijd van de voet van Janko Dekker.

de uitzending van Onze Club

Alle uitslagen zondagamateurs

MSC kijkt verder omhoog na zege bij hekkensluiter

Achilles 1894 toont veerkracht tegen Hoogeveen

Nieuw Buinen neemt in slotfase ruim afstand van SVBO

Door de overwinning van Germanicus op Valthermond een dag eerder in deze klasse was het voor FC Assen duidelijk. Als er vanmiddag opnieuw verloren zou worden, zou de ploeg koploper af zijn. Dit gegeven werkte in de eerste twintig minuten in positief opzicht door in het spel van de gasten. Ze begonnen scherp en creëerden een paar mogelijkheden via Dzenan Sarkinovic en Tim de Winter.Na deze sterkte openingsfase van FC Assen nam de thuisploeg het initiatief over. Niels Stoffers - de stand-in voor de geblesseerde Danny Hinstman - en Himen Mohammed waren de plaaggeesten namens Rolder Boys. Beiden kwamen oog in oog voor doelman Morten Otto, maar misten een aantal keren de scherpte om een 0-0 ruststand te voorkomen.De tweede helft was dermate zwak van beide ploegen dat het publiek een kwartier moest wachten op het eerste wapenfeit. De kans kwam er voor Jeroen Bergsma van FC Assen aan de rand van het strafschopgebied. Hij gebruikte echter niet de tijd die hij kreeg om goed aan te leggen en zag zijn losse flodder in de handen van de goed keepende Arne Wilpshaar belandden.Vanaf dat moment was het Rolder Boys dat de klok sloeg. Via Niels Stoffers, die een aantal keren zijn tegenspelers wist uit te spelen, werd de thuisploeg gevaarlijk voor de goal van FC Assen. Dit resulteerde in een afgekeurd doelpunt wegens een te hoog geheven been en een pegel op de lat van Ferdi Hidding.De goal viel uiteindelijk een kwartier voor tijd. Een hoekschop werd door Lars Uineken opnieuw laag ingebracht en kon met een leep hakballetje verlengd worden door Janko Dekker. Een verdiende voorsprong die ondanks een hectische slotfase niet meer in gevaar kwam.Doordat FC Assen zijn derde nederlaag op rij leed, moet het de koppositie laten aan Germanicus op basis van een beter doelsaldo. Volgende week treffen zij elkaar in deze klasse die ongemeen spannend is geworden. Maar liefst vijf ploegen doen nog volop mee in de titelstrijd, waaronder Rolder Boys door deze 1-0 overwinning op FC Assen. Ook datzelfde FC Assen, Germanicus, Valtherboys en Raptim zijn nog in beeld voor die titel.