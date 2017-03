Lohues over ontmoeting met Chuck Berry: Lijkt wel een rare droom

ERICA - Daniël Lohues denkt met plezier terug aan zijn ontmoeting met de Amerikaanse muzieklegende Chuck Berry.

Berry is gisteren op 90-jarige leeftijd overleden. Berry was ongekend belangrijk voor het begin van rock-'n-roll. In de jaren '50 combineerde hij blues, country en r&b tot een nieuw genre dat publiek aan beide kanten van de rassenscheiding aansprak.Lohues sprak vandaag met de NOS over zijn ontmoeting met Berry. "Absurd, achteraf lijkt het wel een rare droom." De Drentse muzikant mocht Berry in Utrecht interviewen voor een muziekblad, ongeveer vijftien jaar geleden. Berry had net opgetreden. "En toen stond hij daar gewoon. Net als alle muzikanten ter wereld: een wit handdoekje om zijn nek dat nog vers was, een flesje water in de hand en een mooie vrouw naast zich. Hij stond daar een beetje uit te puffen."De ontmoeting was volgens Lohues "heel grappig". "Zijn grootste fans waren John Lennon en Keith Richards. Dat vond hij mooi om te vertellen. Het was echt een heer. Muzikanten weten dat ze legendes zijn, maar hij was toch ook een man met wie je kon praten over wat voor versterker nou leuk is. Dat typeert misschien wel de grootte van een artiest.""Ik zat tot mijn vijftiende bij het kinderkoor De Kleine Klokjes. Klassieke muziek. Toen ik puber werd, wilde ik gitaar spelen. En toen kwam daar ineens Chuck Berry. Een liedje dat niet heel moeilijk was, slechts twee snaren. Het was wel te doen.""En dus zat ik daar, als 15-jarige puber. In een bedompte klas met stomme leraren. Het enige dat ik dacht, was: als ik straks thuis ben, ga ik Chuck Berry nadoen. Het was magie: je deed Chuck Berry na. En het was dus ook metéén rock-‘n-roll."Lohues heeft hem laatst "opnieuw ontdekt". Sinds kort heeft hij namelijk zijn rijbewijs en dat betekent dat de muziek weer vaak door de speakers schalt. "Het klinkt te gek in een Amerikaanse auto met een achtcilinder. Het lijkt net alsof ze zijn platen erop gemixt hebben."En nu hij wat ouder is, luistert hij beter naar de teksten. "Het valt me op dat mensen als Springsteen en Dylan daar heel veel naar hebben geluisterd. De invloed van zijn nummers, van het gitaar spelen, het dansje dat hij deed - het is gigantisch. Berry is op zoveel manieren zo'n te gek iemand."