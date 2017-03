Man rijdt 60 kilometer te hard bij Nijlande: rijbewijs kwijt

Een 24-jarige man is geflitst bij Nijlande en raakte zijn rijbewijs kwijt (foto: archief RTV Drenthe)

NIJLANDE - Een 24-jarige man uit Haren moest vandaag zijn rijbewijs inleveren na een forse snelheidsovertreding.

Hij werd op de N33 tussen Assen en Gieten ter hoogte van Nijlande geflitst, terwijl hij 168 kilometer per uur reed, meldt RTV Noord Op die weg is de maximumsnelheid 100 kilometer per uur. Na correctie bleek de man 62 kilometer harder te hebben gereden dan toegestaan.