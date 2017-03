Laatste tweedehands boekenwinkel in Drenthe sluit

Het klantencontact gaan ze het meest missen (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

MEPPEL - Nog een paar weken en dan stoppen ze er definitief mee. Gert Jan en Marian Mink nemen na zestien jaar afscheid van hun tweedehands boekenzaak L.S. in Meppel.

Daarmee verdwijnt de laatste gebruikte boekenwinkel in Drenthe. Zestien jaren geleden begon het stel met zo'n tweeduizend boeken in de verkoop. Die collectie is inmiddels enkele malen over de kop gegaan.



Kennis en bijzondere boeken

Er zijn uiteraard meer winkels in Drenthe die tweedehands boeken aanbieden, maar volgens Gert Jan is er niet een zaak die alléén boeken verkoopt. Hij vertelt dat het vaak in combinatie wordt gedaan met andere tweedehands spullen, zoals bij een kringloop. Het grote verschil is volgens het echtpaar, dat zij veel kennis hebben over de boeken die ze verkopen.



Ook liggen er bijzondere exemplaren, zoals Russische propaganda van voor de oorlog en zeldzame drukken van speciale boeken. Die kennis en handel verdwijnt nu en dat vinden veel vaste klanten jammer. "Ja, nu we er mee stoppen horen we eigenlijk van alle kanten dat mensen het heel erg jammer vinden dat we weg gaan", vertelt Marian.



Geen opvolging

Het echtpaar heeft een groot deel van hun werkend leven gewijd aan de literatuur en de lectuur, en die bevlogenheid heb je niet zomaar weer bij een opvolger. "Wij vinden het ook jammer. We hadden wel graag gewild dat iemand dit zou doorzetten, maar ik weet het niet, je moet er echt inrollen", zegt Gert Jan.



Mensen die nog graag een deel van de collectie willen kopen kunnen dat nog een paar weken doen. Dan gaat de winkel definitief dicht en gaat het echtpaar met pensioen.