Otterpassages moeten otters uit Het Fochteloërveen beschermen tegen auto's

HUIS TER HEIDE – Otters lijken een nieuw leefgebied te hebben gevonden in het Fochteloërveen. Maar de weg tussen Assen en Norg is een gevaarlijk obstakel voor de dieren. Daarom wordt het tijd dat er een otterpassage komt, vindt Natuurmonumenten.

De afgelopen maanden werden vier otters op de weg bij Huis ter Heide doodgereden , maar maar dit betekent nog niet het einde van de otterpopulatie in het natuurgebied. Twee weken geleden werd er een volwassen dier met jong gezien op een wildcamera in het Fochteloërveen en korte tijd later nog een volwassen dier.“Wij kunnen met zekerheid zeggen dat er op het moment drie otters in dit gebied zitten”, vertelt een blije boswachter Marjan Dunning. “Ze zijn hier uit zichzelf naartoe getrokken.”Dunning hoopt dat de otter zich definitief vestigt in het Fochteloërveen. “Otters zijn rondtrekkers. Maar we hopen dat ze hier een populatie opbouwen en dat er enkele blijven.”Toch is er een probleem: in het veengebied leven weinig vissen. Daarom gaan otters op jacht in de Kolonievaart bij Veenhuizen, of in de Norgervaart tussen Huis ter Heide en de Drentse Hoofdvaart. Om de Norgervaart te bereiken, moeten zij eerst een drukke weg oversteken. De dieren maken geen schijn van kans met de hardrijdende auto's.Speciale otterpassages moeten daar verandering in aanbrengen. “Die weg ligt er en verdwijnt niet. Daarom kijken we met de provincie naar een verbeterplan”, zegt Dunning. Natuurmonumenten wil daarom graag op drie punten bij de Norgervaart otterpassages. “Op die manier kunnen de dieren veilig het water bereiken.”De provincie maakte in juli vorig jaar bekend dat dit jaar meerdere otterpassages worden aangelegd in Drenthe. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.