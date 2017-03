Raad Hoogeveen praat met zeventig inwoners verder over toekomst Bethesda

HOOGEVEEN - Zeventig inwoners van de gemeente Hoogeveen gaan vanavond met de gemeenteraad in discussie over de toekomst van Ziekenhuis Bethesda binnen de Treant Zorggroep.

De bijeenkomst is een vervolg van de drukbezochte bijeenkomst op 13 februari in Theater De Tamboer. Op die avond uitten bezoekers vooral kritiek en zorgen over de toekomst van de ziekenhuiszorg van Treant. Er bleek een massaal gebrek aan vertrouwen te bestaan in de zorggroep.De gemeenteraad wil tijdens de bijeenkomst van vanavond in het raadhuis van de inwoners weten wat zij van de ziekenhuiszorg verwachten. Ook wil ze met de Hoogeveners op zoek naar oplossingen voor de dingen die volgens hen niet goed gaan."Het is een dialoogbijeenkomst, waarbij we als gemeenteraad met de inwoners in gesprek gaan", zegt VVD-fractievoorzitter Mark Strolenberg. "We gaan kijken of we voor een aantal thema's, waarover inwoners bezorgd zijn, oplossingen kunnen bedenken. Daarbij bedenken we wat we kunnen meegeven aan Treant om volwaardige ziekenhuiszorg te behouden in Hoogeveen."Enkele thema's die vanavond worden besproken, zijn het gedaalde vertrouwen, maar ook veiligheid en mobiliteit. "Dat laatste gaat over de vraag: hoe kom in gemakkelijk op een van de andere ziekenhuislocaties", licht Strolenberg toe.Het uitgangspunt van de gemeenteraad is volgens hem nog altijd het behouden van een volwaardig ziekenhuis in de stad. "We willen niet dat Ziekenhuis Bethesda verder wordt uitgekleed. Al begrijpen we ook wel dat de samenwerking met bijvoorbeeld Emmen belangrijk is. Hoogeveen heeft Emmen nodig, maar Emmen heeft Hoogeveen ook nodig om te kunnen blijven bestaan."Er zijn vanavond geen vertegenwoordigers van Treant aanwezig. Strolenberg: "Dat is om felle discussies, zoals we die op 13 februari hebben gehad, te voorkomen. We willen nu met bewoners praten over de toekomst en de acties die moeten worden ondernomen."Donderdag praat de gemeenteraad verder over de toekomst van Ziekenhuis Bethesda.