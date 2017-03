Einde van de winter is nat, maar het mooie lenteweer komt eraan

De komende tijd laat de zon zich meer zien (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De maand maart is nat begonnen. In het westen van de provincie viel tot nu toe zo'n zeventig millimeter water, net zoveel als er gemiddeld in maart valt. Maar volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag krijgen we binnenkort vrij zonnig voorjaarsweer.

Vandaag begint de meteorologische lente. "We nemen de komende tien dagen afscheid van het natte en bewolkte weer", zegt Van der Zwaag. "De luchtdruk gaat stijgen en er komt droog en zonnig weer voor terug."



Het betere weer hangt samen met een hogedrukgebied die zich boven de Noordzee gaat ontwikkelen. Daardoor kunnen de temperaturen stijgen tot zo'n twaalf graden overdag. 's Nachts is het nog wel fris en kan het plaatselijk aan de grond vriezen.