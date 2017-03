Bert Wagendorp en Auke Hulst op literair festival Zomerzinnen

Onder andere Bert Wagendorp komt naar Zomerzinnen (archieffoto RTV Drenthe)

AMEN - Bert Wagendorp, Auke Hulst en Marcel Möhring zijn enkele grote schrijvers die zaterdag 17 en zondag 18 juni naar Amen komen voor de elfde editie van het literaire festival Zomerzinnen.

Het thema van het grootste literatuurfestival van het Noorden is Het hoogste woord.



Tijdens de twee dagen zijn er optredens in tenten, op een buitenpodium, in een schaapskooi en een boerenschuur. Naast de schrijvers zijn er optredens van artiesten als Ernst Jansz, Aafke Romeijn en Jan Rot. Ook is er ruimte voor workshops en straattheater.