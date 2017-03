Meer woningen verkocht in Drenthe dan jaar geleden

ASSEN - Het gaat goed met de woningverkoop in Drenthe. Vorige maand werden er bijna 27 procent meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Landelijk steeg de groei met negentien procent. Alleen in Gelderland en Noord-Brabant was de groei van het aantal verkochte woningen groter dan in Drenthe. De provincie Noord-Holland is de enige provincie waar het aantal verkochte huizen licht daalde.In totaal werden er in Nederland volgens het Kadaster 17.708 woningen verkocht. In februari 2016 waren dat er 14.866.De verkoop van bijna alle woningtypen stijgt landelijk gezien. Daarbij zijn vrijstaande woningen het populairst.