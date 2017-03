Natuurmonumenten slaat alarm over weidevogel

Een van de bekendste weidevogels is de Grutto

ASSEN - Natuurmonumenten slaat alarm over het voortbestaan van de weidevogels in Nederland. In navolging van de Vogelbescherming is de organisatie bang dat vogels als de grutto, scholekster, veldleeuwerik verdwijnen.





Geld

"Staatssecretaris van Dam (Economische Zaken) pleitte afgelopen weekend voor extra geld voor onderzoek. Prima, maar de vogels hebben alleen een kans van slagen als er op korte termijn juist geld wordt vrij gemaakt voor extra weidevogelbeheer."



Reddingsplan

In Drenthe luidden vrijwilligers van de Vogelbescherming vorig jaar al de noodklok over de toekomst van de weidevogel. Daarom werd in januari een reddingsplan gepresenteerd door de Vrijwillige Drenthe Weidevogelbeschermers.



Agrarisch natuurbeheer

Sinds 1 januari vorig jaar werken boeren gezamenlijk aan weidevogelbeheer. Het totaal aantal boeren dat aan agrarisch natuurbeheer doet en daarvoor subsidie krijgt, is echter gedaald van 40.000 naar 16.000. "Het kan niet zo zijn dat de toekomst van de weidevogels alleen de verantwoordelijkheid is van een handjevol boeren en afhankelijk is van subsidie'', zegt Roodhart.