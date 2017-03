Stelling: We moeten ons meer inzetten voor een beter klimaat

ASSEN - De klimaatverandering zorgt voor grote problemen, waarschuwt de Unie van Waterschappen vandaag. Dijken moeten worden verstevigd en voor overtollig water moet meer opvang komen.

Aan de ene kant vallen tegenwoordig al de zware hoosbuien die het KNMI pas in 2050 had verwacht. Anderzijds was vorig jaar het warmste jaar ooit en moeten we vrezen voor periodes van langdurige droogte.Denkt u dat we zelf iets tegen de klimaatverandering kunnen doen? Of valt dit niet te voorkomen?