Drentse handbalprof wint landelijke scholieren-vakwedstrijd verzorgende

EMMEN - E&O-handbalster Pamela Kloppenburg is afgelopen weekend eerste geworden bij de vakwedstrijden Skills Heroes van haar opleiding verzorgende-IG. Scholieren van alle mbo-opleidingen in Nederland nemen het op hun eigen vakgebied tegen elkaar op.

De 17-jarige Zwartemeerse, die in 2014 Hurry Up verruilde voor E&O, volgt de opleiding tot verzorgende aan het Drenthe College in Emmen.In een heel andere categorie ging ook een student van het Drenthe College met de hoofdprijs naar huis; Hans Huizinga uit het Groningse Oostwolde mag zich Skills Heroe noemen van alle schilders in opleiding. Huizinga doet zijn opleiding aan het Drenthe College in Assen.Hans Kloppenburg, Drenthe College - vierde prijs opleiding autotechniekGerjanne Muis, Terra - tweede plaats opleiding bloembinderNaomi Moes, Terra - vijfde plaats opleiding bloembinderJeroen Laninga, Drenthe College - gedeelde vierde plaats koksopleidingJasper Enting, Terra - vierde plaats opleiding melkveehouderDenis Renting, Terra - achtste plaats opleiding melkveehouderJesse Smit, Drenthe College - derde plaats opleiding motorfietstechnicusJeroen Slot, Drenthe College - vierde plaats opleiding motorfietstechnicusGert Wieberdrink, Drenthe College - zesde plaats opleiding stukadoorCariem Dijk - Drenthe College - zevende plaats opleiding stukadoorRubina Redd, Alfa-College - tweede plaats verzorgende-IGLaura Wubbels, Drenthe College - zesde plaats verzorgde-IGKijk hier voor een totaaloverzicht van alle uitslagen.