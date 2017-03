Eerst bewoners betrekken voormalige Zuiderkerk: Hier wonen is uniek

De voormalige Zuiderkerk. (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe) Het interieur van de voormalige kerk. foto: (Steven Stegen/RTV Drenthe)

EMMEN - De eerste huurders hebben vandaag de sleutel gekregen van hun nieuwe appartement in de voormalige Zuiderkerk in Emmen. De kerk is flink verbouwd en geschikt gemaakt voor bewoning. “Dit is echt uniek”, vindt bewoner Thomas van Troost.

Het is maandagmorgen een drukte van jewelste in de voormalige kerk aan de Wilhelminastraat. Bouwvakkers zijn links en rechts nog bezig met de laatste kleine klusjes, de eerste bewoners lopen al rond en de projectontwikkelaar en de architect zijn trots. “De droom is werkelijkheid geworden. We zijn heel trots op het resultaat”, zegt projectontwikkelaar Roderick van Nie.



Originele kerkramen

Ook architect Bert Pepping lijkt tevreden terug op het bouwproces. “Het was een uitdaging, maar het is heel mooi geworden. De grootste uitdaging was om de originele ramen te behouden, net als de lichtinval, maar tegelijk ook te zorgen voor isolatie. We hebben voorzetramen geplaatst.”



Uniek

Volgens Van Nie zijn nu al 16 van de 17 gerealiseerde appartementen verhuurd. “En voor de laatste die nog vrij is lopen ook al gesprekken.” Thomas van Troost is blij met het appartement dat hij met z’n vriendin gaat bewonen. “Dit is echt uniek. Kijk eens naar die ramen! En ook nog zo in het centrum, bij de voorzieningen. Ik zie het helemaal zitten.”

Door: Steven Stegen Correctie melden