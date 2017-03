Oprichter Roder Jongenskoor Bouwe Dijkstra (71) overleden

RODEN - Bouwe Dijkstra is zondagavond op 71-jarige leeftijd overleven. Dat maakte de familie vandaag bekend. Dijkstra was oprichter van Koorschool Noord Nederland en het Roder Jongenskoor.

Dijkstra was al enige tijd ernstig ziek en overleed aan de gevolgen van kanker.Op de Facebook-pagina van Dijkstra is een afscheidsbrief geplaatst. "Dirigent zijn was mijn functie, koorleider mijn vak. Een laatste groet als herinnering aan een boeiend muzikaal leven."De Rodenaar werd bekend met jongenskoren naar Engels voorbeeld. Naast het Roder Jongenskoor richtte Dijkstra ook The Gents, het Martini Jongenskoor Sneek en het Kampen Boys Choir op. De oud-dirigent is bovendien medeoprichter en naamgever van Venite Cantemus.In 2012 richtte Dijkstra een Koorzang- en Solozang Academie (KSA) op. Hiermee wilde hij de kwaliteit van kooruitvoeringen in Noord-Nederland verbeteren, iets waar hij zich grote zorgen over maakte en zich regelmatig voor inzette.Bouwe Dijkstra is de vader van de internationaal bekende dirigent Peter Dijkstra. In 2005 werd het volgende geschreven over zoon Peter in dagblad Trouw : "Tussen de middag gingen schoolkinderen uit het dorp met Bouwe Dijkstra een halfuurtje zingen. Daaruit ontstond een jongenskoor van een opmerkelijke klasse. Vanaf zijn zesde zong Peter mee. "Ik was gek op muziek. Het was bij ons thuis heel normaal om iets met muziek te gaan doen. Ik heb piano leren spelen, trompet, trombone, hoorn en cello. Die instrumenten waren allemaal in huis aanwezig."Vrijdag vindt de begrafenis vanuit de Martinikerk plaats. Choral Voices en Magnificat Emmen zullen op zijn verzoek zingen.