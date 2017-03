'We moeten nu actie ondernemen tegen wateroverlast en droogte'

MEPPEL - "Als we nu niet anticiperen op de klimaatveranderingen, dan staan in de toekomst steeds vaker straten blank en drogen natuurgebieden uit." Hiervoor waarschuwt Herald van Gernen van waterschap Drents Overijsselse Delta.

De Unie van Waterschappen waarschuwde vandaag dat - als niet wordt ingegrepen - er in Nederland tot 2050 ruim 70 miljard aan schade zal ontstaan door klimaatverandering."We hebben in kaart gebracht waar wateroverlast en droogte zal ontstaan", legt Van Gernen uit. "Als bijvoorbeeld Rotterdam of Utrecht onder water komen te staan, dan gaat dat heel veel geld kosten. Maar bij langere periodes van droogte drogen bijvoorbeeld ook natuurgebieden uit en dat kost ook veel geld."De afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in bijvoorbeeld waterbergingsgebieden. Tussen Meppel en Hoogeveen is dit jaar waterberging Traandijk gerealiseerd waar 350.000 kubieke meter water kan worden opgevangen. Hierdoor moet Meppel droge voeten houden bij extreme regenval, zoals in 1998. Destijds liepen de straten onder. "Dat is gebeurd na wateroverlast. Nu willen we het voor zijn", zegt Van Gerner.Volgens Van Gernen moeten niet alleen de waterschappen met de overheid gaan samenwerken, maar ook met bedrijven en particulieren. "Maar dat is lastiger. Ik weet niet of het echt al is doorgedrongen tot mensen hoe ernstig het probleem is. We hopen door voorlichting te geven en activiteiten te organiseren dat mensen zich hier bewuster van worden."Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een simpele tip voor particulieren om thuis iets te doen. "We zien steeds meer tegels in tuinen. Haal je er een aantal uit, dan vangt je tuin al meer water op. Deze simpele methode helpt als er veel water valt", aldus Van Gerner.