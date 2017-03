Drenthe is een onderscheiden held rijker

Luitenant Ewout Sijl met de onderscheiding (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

HAVELTE - Luitenant Ewout Sijl is een held. De militair van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte werd vanmiddag onderscheiden.

Op de Johannes Postkazerne in Havelte ontving hij de bronzen legpenning van het Carnegie Heldenfonds uit handen van brigadegeneraal Jan Swillens. De legpenning is geen militaire onderscheiding, maar wordt toegekend aan mensen die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet om iemand te redden.



Heldendaad

Op vakantie in Turkije redde Ewout de Engelsman Ian Reynard van een zekere verdrinkingsdood. De vrouw van Reynard zag dat haar man in nood verkeerde nadat hij was gaan zwemmen in zee. De Nederlandse militair twijfelde geen moment en schoot te hulp. Het slachtoffer was in paniek en gaf aan dat hij geen adem meer kon halen. Het optreden van de luitenant leidde ertoe dat hij de man voldoende wist te kalmeren om niet in paniek te raken.



Ian Reynold en zijn vrouw waren ook allebei bij de Johannes Postkazerne om luitenant Ewout te bedanken voor zijn heldendaad.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden