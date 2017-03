Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft moeite met nieuwbouwwijk Beilen

BEILEN - Natuur en Milieufederatie Drenthe ziet niets in de wijk Lievingerveld die de gemeente Midden-Drenthe wil bouwen langs de Beilerstroom. "Dit past helemaal niet binnen het beleid."

"De locatie is niet goed", zegt Judith van den Berg van Natuur en Milieufederatie Drenthe. "De wijk komt in het stroomdal van de Beilerstroom te liggen. Vanwege de klimaatverandering is het beleid dat er steeds meer ruimte moet komen voor water in beekdalen. Daarom moet je niet op zo'n plek bouwen waar de beek regelmatig kan overstromen."Het plan Lievingerveld moet een duurzame woonwijk worden. Kopers van een kavel mogen naar eigen inzicht een woning bouwen. In de wijk is niets geregeld. De gemeente heeft geen wegen aangelegd, geen riolering en ook geen andere infrastructuur. De bewoners moeten dit zelf organiseren. In totaal moeten er in Lievingerveld de komende vijftien jaar zo'n 150 woningen worden gebouwd.Hoewel er al lang over de wijk wordt gesproken, kreeg Natuur en Milieurfederatie Drenthe pas enkele weken geleden het plan toegestuurd. "Dat vind ik vreemd", zegt Van den Berg. "Het Drents Landschap en Natuurmonumenten kregen de plannen wel eerder te zien. Zij hebben toen al bij de gemeente aangegeven dat het plan niet goed is, maar daar lijkt niets mee te zijn gedaan."Sinds vandaag mogen geïnteresseerden zich bij de gemeente Midden-Drenthe melden voor een kavel. "Het lijkt alsof het hele plan al is vastgesteld, maar dat is niet het geval. We zitten nog aan het begin van de procedure rond het bestemmingsplan", weet Van den Berg. Mocht het plan alsnog niet doorgaan, dan worden geïnteresseerden mogelijk blij gemaakt met een dode mus. "Of de gemeente is al zo ver met het plan dat wij nog wel mogen reageren, maar zij toch niet meer van plan zijn iets te veranderen."Van den Berg denkt dat het lastig wordt om de gemeente te overtuigen om het plan af te blazen. "De gemeente heeft deze gronden al jaren geleden gekocht. Maar misschien kunnen wij de gemeente wel overtuigen om enkele aanpassingen te doen. Het moet een duurzame wijk worden, maar nergens is gewaarborgd dat de woningen ook echt duurzaam moeten worden gebouwd. Misschien dat daar nog iets kan worden aangepast."Niet alleen de plek van de wijk zint de Natuur en Milieufederatie Drenthe niet, ook de naam is volgens Van den Berg historisch gezien fout. "Het veld in Lievingerveld suggereert dat hier eerder een heideveld was. Maar dit is een beekdal en geen heideveld."