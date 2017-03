Vacature: RTV Drenthe zoekt freelance onlineredacteur(en)

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gedreven

RTV Drenthe is volop in beweging en blijft zich ontwikkelen. Voor een aantal nieuwe projecten zoeken wij onlinetalenten, die ons helpen deze projecten van de grond te tillen.Als onlineredacteur maak je onderdeel uit van onze nieuwsredactie. Je publiceert items op onze onlinekanalen en bepaalt mede de vorm en inhoud ervan. Je houdt de sociale media in de gaten, pikt verhalen op die interessant zijn en legt contact met het publiek. Je maakt verhalen voor web, app en sociale media. Het is mooi meegenomen als je hart hebt voor economie, natuur en cultuurhistorie.Als onlineredacteur kun je goed en vlot schrijven, heb je gevoel voor vormgeving en weet je hoe je een verhaal mooi wegzet. Het is een aanbeveling als je video kunt monteren.Je denkt en werkt minimaal op HBO-niveau. Je hebt enige jaren werkervaring op het gebied van sociale media en online. Je bent een doorpakker en houdt van het experiment. Daarnaast heb je een goed gevoel voor nieuws. Als geen ander weet je hoe je verschillende doelgroepen bedient.Kennis van Drenthe en de Drentse taal is een pre.Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Erik Wijnholds, tel.nr. 0592-338080.Heb je interesse in deze functie mail dan uiterlijk 31 maart 2017 je sollicitatie met CV naar de afdeling Personeelszaken is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van het nieuws, achtergrondinformatie en evenementen via radio, televisie, rtvdrenthe.nl, de apps, Twitter, Facebook en Instagram.