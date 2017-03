Drentse boerin wint 'Oscar onder de varkenshouders'

BARGER-COMPASCUUM - Sabine Grobbink uit Barger-Compascuum heeft de Agrafiek Award 2017 gewonnen.

Grobbink kreeg de 'Oscar onder de varkensboeren' voor haar toekomstgerichte ontwikkelingen, management en innovatie, vindt de jury. "Het bedrijf kenmerkt zicht door een maatschappijgerichte openheid met een trotse Sabine aan het roer. De zeugen hebben nog net geen Twitter-account, maar via Sabine positioneert dit bedrijf zich via sociale media zeer goed in de samenleving."Sabine Grobbink runt samen met haar man Tonny Grobbink een varkensbedrijf op twee locaties in Barger-Compascuum. Op de ene locatie worden gespeende biggen gehuisvest. Op de tweede staat het zeugenbedrijf met achthonderd zeugen. Via social media deelt Grobbink foto’s en geeft ze uitleg over het varkensbedrijf.Voor het eerst in de historie van de Agrafiek Awards kon het publiek stemmen op hun favoriet. Meer dan vierhonderd stemmen werden uitgebracht. Sabine Grobbink sleepte naast de juryprijs ook deze publieksprijs in de wacht. Ze won daarmee een dinercheque.Met de Agrafiek wil Grobbink de rol van de vrouw in de varkenshouderij benadrukken. “Vrouwen kunnen met een neutrale blik het bedrijf bekijken en beter de vertaalslag maken naar de burger.” De boerin krijgt een wandplaquette als aandenken voor deelname aan de Agrafiek Awards.