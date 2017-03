Hurry-Up in beker gekoppeld aan Aalsmeer

Hurry-Up speelt tegen Aalsmeer (Foto: archief RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up heeft in de halve finales van het nationale bekertoernooi een thuiswedstrijd geloot tegen Aalsmeer, dat in de kwartfinale E&O uitschakelde. De wedstrijd wordt in Zwartemeer op 11, 12 of 13 april gespeeld.

Gezien het overvolle programma van Hurry-Up, zal trainer Martin Vlijm met genoegen naar de loting hebben gekeken. Geen verre reis naar Limburg, maar een thuiswedstrijd tegen een ploeg waarvan Hurry-Up de thuiswedstrijd in de BENE-League wist te winnen. Op zaterdag 24 september werd in Zwartemeer met overtuigende cijfers gewonnen, 30-22.



Aalsmeer

In de kwartfinale was Hurry Up met 23-22 te sterk voor BEVO, terwijl Aalsmeer veel moeite had met E&O. De Emmenaren gaven de Noord-Hollanders goed partij, maar verloren de wedstrijd uiteindelijk met 27-22.



Drie fronten

Hurry-Up strijdt nog op drie fronten. De ploeg heeft goede kansen zich te plaatsen voor de finale om de Nederlandse titel en zaterdag komt de ploeg in actie in het Europacup toernooi. In de EHF Challenge Cup. De wedstrijd wordt weer gespeeld in Emmen en is vanaf 16:50 uur live te volgen op TV Drenthe.