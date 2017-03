Politie houdt Drent op Schiphol aan in witwaszaak

SCHIPHOL - Op luchthaven Schiphol heeft de politie vandaag een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek aangehouden op verdenking van witwassen.

De man, die terugkwam uit Suriname, geldt ook als verdachte in het grote internationale witwasonderzoek, waarin vorige week dinsdag al vijf mensen werden opgepakt. Die vijf, onder wie een man (49), zijn vrouw (50) en zus (36), zitten nog vast De 49-jarige man werd opgepakt op Sint Maarten en zijn zus in Duitsland. Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om hun uitlevering. De 50-jarige Nieuw-Schoonebeekse, een 42-jarige Belg uit Maasmechelen en een 50-jarige man uit Beesd zitten in de Nederlandse cel.De zes worden ervan verdacht miljoenen euro's te hebben witgewassen. Het grootschalige witwasonderzoek begon vorig jaar, na meldingen van banken dat er grote sommen geld werden rondgepompt, onder meer naar rekeningen in het Caribisch gebied.De politie deed vorige week invallen op dertig plekken in Zuid-Oost Drenthe, Duitsland en op Sint Maarten. Daarbij werden onder meer auto's en administratie in beslag genomen. De politie is nu bezig met het verhoren van de verdachten en het doorspitten van de afgepakte administratie. Ze sluit meer aanhoudingen niet uit.