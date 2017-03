Treant boos om bijeenkomst over toekomst Bethesda

Treant mag niets zeggen tijdens de bijeenkomst van de gemeente (foto: Google Streetview)

HOOGEVEEN - Treant Zorggroep is boos op de gemeente Hoogeveen. Vanavond is er een bijeenkomst op het gemeentehuis waar gediscussieerd wordt over de toekomst van Ziekenhuis Bethesda. Vertegenwoordigers van Treant zijn welkom, maar zijn geen gesprekspartner. Zeventig inwoners van Hoogeveen zijn uitgenodigd.





Treant organiseert vanavond zelf een bijeenkomst in Ziekenhuis Bethesda. Op de site van de zorggroep staat: ''We nodigen medewerkers van Treant en inwoners uit die niet in het stadhuis terechtkunnen." Aanwezigen kunnen in gesprek gaan met de raad van bestuur en artsen van Treant.