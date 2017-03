Treant is verontwaardigd om bijeenkomst over toekomst Bethesda

HOOGEVEEN - Treant Zorggroep is verontwaardigd dat ze niet mee mogen praten tijdens een bijeenkomst vanavond op het gemeentehuis. Zeventig inwoners van Hoogeveen kunnen daar hun mening geven over de toekomst van Ziekenhuis Bethesda.

Treant wilde graag aanschuiven om hun visie te geven op de toekomst. Reden voor Treant om zelf een bijeenkomst te organiseren, op hetzelfde moment als de bijeenkomst in het stadhuis."Ik denk dat het belangrijk is dat de gemeenteraad de keuze heeft gemaakt om een bijeenkomst te organiseren", zegt interim-bestuursvoorzitter Carla van de Wiel van Treant. "Als er over ons gesproken wordt, staat het ons vrij om ook over onszelf te praten. En het staat ons vrij om dat in eigen huis te organiseren."De bijeenkomst van Treant is voor inwoners en medewerkers. Op de site van de zorggroep staat: "We nodigen medewerkers van Treant en inwoners uit die niet in het stadhuis terechtkunnen." Aanwezigen kunnen in gesprek gaan met de raad van bestuur en artsen van Treant. De bijeenkomst is op hetzelfde moment als de bijeenkomst in het stadhuis.De gemeenteraad zegt dat Treant die visie over de toekomst van Ziekenhuis Bethesda al heeft kunnen geven tijdens een bijeenkomst twee weken geleden in de Tamboer. Treant zegt dat ze toen vooral geluisterd hebben naar de mensen in de zaal.