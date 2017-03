Acht jaar geeist tegen overvaller Media Markt Assen

GRONINGEN/ASSEN - Voor vier overvallen, waaronder die op de Media Markt in Assen, eiste het Openbaar Ministerie vanmiddag acht jaar cel tegen een man uit het Groningse Veelerveen.

De 25-jarige man pleegde in de eerste week van augustus een reeks overvallen op winkels en tankstations in Assen, Nijmegen, Dieren en Bad Nieuweschans. Hij probeerde ook een overval te plegen in Amersfoort, maar dat mislukte.Bij alle overvallen bedreigde de man zijn slachtoffers met een mes en eiste hij geld. Aan de vier overvallen hield hij een paar honderd euro over. De overval in Amersfoort mislukte omdat de caissière van een drogist weigerde geld af te geven. Ze was bang dat ze anders haar baan kwijt zou raken.In een supermarkt in Bad Nieuweschans had de caissière helemaal niet in de gaten dat er een overvaller voor haar stond. Ze was zo druk aan het scannen dat ze per ongeluk ook zijn mes scande. Toen had ze het in de gaten en gaf ze snel geld af.De man kon, na die laatste overval, uiteindelijk op het station in Winschoten worden aangehouden. Daar was hij met de trein naartoe gevlucht. Hij bekende de overvallen en zei dat hij ze pleegde omdat hij gokverslaafd is. De man is al eerder veroordeeld: in 2012 kreeg hij vier jaar cel voor overvallen in de buurt van Nijmegen.Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.