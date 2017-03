Dutch Open Darts ook komende drie jaar in Assen

Dutch Open Darts blijft in Bonte Wever (foto: Dutch Open Darts)

DARTS - De Dutch Open Darts vindt ook de komende drie jaar plaats in De Bonte Wever in Assen.

Het grootste open dartstoernooi ter wereld werd vorige maand voor de vierde keer in het evenementencentrum gehouden. Toernooidirecteur Niels de Ruiter is blij met de verlengde samenwerking. "De relatie met De Bonte Wever is fantastisch. We hebben het evenement in de afgelopen jaren in alle opzichten sterk verbeterd."



Uitbreiding

Dat De Bonte Wever gaat uitbreiden speelde een belangrijke rol in het verlengen van de samenwerking. "De komende jaren zal er niet meer in tenten gespeeld worden en kunnen we meer toeschouwers en darters onder één dak verwelkomen", aldus Paul Engelbertink van de Nederlandse Darts Bond.



11 miljoen euro

De Bonte Wever bouwt dit jaar onder meer 78 nieuwe hotelkamers, twee nieuwe restaurants en een multifunctionele congres- en evenementenlocatie. De uitbreiding kost 11 miljoen euro en moet in het najaar klaar zijn.