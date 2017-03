Boze winkeliers krijgen na alle wegopbrekingen paginagrote advertentie van Assen

ASSEN - De gemeente Assen komt klagende ondernemers in de Groningerstraat en Kloekhorststraat wat tegemoet. De ondernemers balen van de slechte bereikbaarheid van hun winkels door alle wegopbrekingen in de stad.

Als het werk klaar is, mogen ze hun winkelstraat promoten in een paginagrote advertentie in de krant, op kosten van de gemeente."En ik heb goed nieuws, want dat is al binnenkort", zo zegt wethouder Harmke Vlieg. "Zoals het nu lijkt gaat de weg het Kanaal op 1 april weer open en op 1 mei kan de Groningerstraat met de nieuwe brug richting het centrum weer gebruikt worden door het verkeer. Dus dan zijn de ondernemers aan deze kant van de stad weer heel goed bereikbaar", aldus Vlieg.De wethouder had vandaag een gesprek met winkelier Arnold van Oosten, een van de Groningerstraat-ondernemers die vorige week een petitie begon omdat hij alle wegopbrekingen beu is. Volgens Van Oosten lopen hij en collega's veel klanten mis, omdat die Assen mijden vanwege alle verkeersellende.Het liefst wilden de ondernemers gratis parkeertijd, of in elk geval meer coulance van parkeerbeheer, die vaak al na een paar minuten een bekeuring uitdelen. Volgens Vlieg is dat niet mogelijk. "Maar ik heb wel begrip voor hun situatie. Ze zitten al jaren in de overlast, en ik snap heel goed dat dat vervelend is. Maar we werken aan de FlorijnAs en de Blauwe As, allemaal bedoeld om de stad mooier en beter bereikbaar te maken. Alleen zit je eerst een tijdlang met hinder."Ook in de Groningerstraat als winkelstraat is volgens Vlieg flink geïnvesteerd. "En dat is heel mooi geworden. Als de auto's straks per 1 april weer via het Kanaal kunnen rijden en een maand later ook de nieuwe Groningerbrug over kunnen, dan zijn de Kloekhorststraat en de Groningerstraat weer goed te vinden." Het is volgens haar nog even doorbijten, 'met uitzicht op een fraaie, nieuwe situatie'.Met de paginagrote advertentie hoopt Vlieg beide winkelstraten straks 'extra in het zonnetje te kunnen zetten'. "We hebben nog overleg over hoe die advertentie er precies uit komt te zien. Maar ik kan me zo voorstellen, dat de winkeliers hier een actie aan koppelen."Volgens Vlieg hebben de ondernemers heel wat voor de kiezen gehad. "We willen graag de stad mooi maken, en vragen dan ook heel wat van de ondernemers, en dat mag hiermee best beloond worden."Eigenaar Arnold van Oosten van een dierenspeciaalzaak in de Groningerstraat is tevreden over het resultaat. "Ik ben blij dat de gemeente dit gebaar maakt. En hopelijk hebben ze er ook wat van geleerd voor de toekomst, dat ze niet jaar-in-jaar-uit in hetzelfde gebied de boel op de kop zetten."