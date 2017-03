Youtuber Hessel Doornbos bereikt miljoenenpubliek met trekkerfilmpjes

Een trekker (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe) Doornbos in montage (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe) Doornbos steekt veel tijd in zijn YouTube-kanaal (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

ZUIDBARGE - De 51-jarige Hessel Doornbos uit Zuidbarge is een hit op YouTube. Op zijn eigen kanaal Trekkerweb trekt hij elke maand anderhalf miljoen bezoekers.

"Ik ben niet echt het prototype youtuber. Ik ben niet jong en wild, maar ik ben al jarenlang actief op YouTube met trekkers", zegt Doornbos.



Afgekeurd

Doornbos begon al vroeg met het rijden op trekkers, maar werd al na een paar jaar afgekeurd. "Ik zocht toen op internet naar trekkers maar kon niks vinden en ben het toen zelf maar gaan doen", zegt Doornbos. "Andere mensen hebben het met auto's. Ik heb het met trekkers."



Enzo Knol

Doornbos wordt vaak vergeleken met vlogger Enzo Knol uit Assen, die ook erg veel bezoekers trekt. Er is zelfs een keer over gesproken om iets samen te doen, maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. "Je merkt toch op YouTube dat iedereen met zijn eigen ding bezig is dus ik zie dat niet zo snel gebeuren."



Toekomst

Naast een YouTube-kanaal, een website en een papieren magazine hoopt Doornbos in de toekomst op een eigen tv-programma. "De volgende stap is televisie, dus dit is de eerste aanzet, denk ik."

Door: Jeroen Willems