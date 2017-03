HOOGEVEEN - Naast de A28 is op de gaslocatie aan de Koedijk in Echten een extra hoge vlam te zien. De NAM voert morgen onderhoudswerkzaamheden uit.

Voor de werkzaamheden mag er geen aardgas meer in de leidingen zitten. Het gas dat nog in de leidingen zit wordt afgeblazen via de fakkel die naast de locatie staat. Daardoor ontstaat een grotere vlam.