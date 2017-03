Auto over de kop op A28 bij Assen-Zuid

De auto kwam op de kop in berm terecht (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Bij de oprit van de A28 bij Assen-Zuid is vanmiddag een auto op de kop in de berm terecht gekomen.

Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. De bestuurder van het voertuig raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.