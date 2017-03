Politie vraagt 112-bellers om foto's en video's

Videobeelden gaan hulpdienstne helpen. (foto: Pixabay)

ASSEN - Videobeelden gaan hulpdiensten helpen bij het inschatten van situaties. Het is een proef van de politie in het Noorden van Nederland.

Een voorbeeld. Iemand die 112 belt voor een brand. De beller wordt gevraagd om de brand te filmen. Zo kan de grootte van de brand beter worden ingeschat.



Ferdinand Nauta van de politie legt uit: "We gaan eerst de situatie inschatten. Kan ik op dit moment vragen om een foto te maken? Als je iemand aan de lijn hebt waar dat kan, dan vragen we of diegene een smartphone en een internetverbinding heeft. Als dit zo is sturen we een sms met een link naar de politieserver."



Met deze link kan de melder een kort berichtje met foto of video naar de politie sturen. Zo kan de politie of brandweer een schatting maken van wat er aan de hand is. "Zo kunnen we bijvoorbeeld een inschatting maken hoeveel brandweerwagens er naar de brand toe kunnen", aldus Ferdinand Nauta.



Snel en efficiënt

Voorheen konden mensen ook al beelden naar de politie sturen, dit systeem is alleen beter. "Het is snel, efficiënt en de beelden komen gelijk op de juiste locatie terecht. We willen het zo makkelijk mogelijk maken voor de mensen".



De eerste bevindingen zijn positief. "Bij een brand in Assen stond het bijgebouw achter een schuur in de brand. De brandweer kon gelijk kijken of er gevaar was voor andere goederen en daar op inspelen".



Eind 2017

De proef loopt nog tot het einde van 2017. Waarschijnlijk zijn de kinderziektes daarna uit het systeem gehaald en wordt het echt gebruikt.