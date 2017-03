Toyisten schenken kunstarchief aan het Drents Archief

Toyisten schenken archief (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het Drents Archief is een bijzondere collectie rijker: archiefstukken van de Toyisten-beweging.

Dat is een kunstenaarscollectief waarbij de kunstenaars maskers dragen en kleurige kunst maken. De gasbol uit Emmen is daar een voorbeeld van. De Toyisten-beweging werd in 1992 opgericht in Emmen en zit inmiddels in Groningen.



Drentse bodem

De kunstenaars vinden dat hun archief, bestaande uit onder meer boeken, kaarten en posters, thuishoort op Drentse bodem. "Wij willen graag dat dit bewaard blijft voor het nageslacht", aldus woordvoerder Henk Goslinga van de Toyisten. "Het Toyisme is in Emmen ontstaan en ons archief hoort daarom hier thuis."



Jan Bos van het Drents Archief is blij met de schenking. "Het is het eerste kunstenaarsarchief dat we hebben. Het is Drents, bijzonder, apart, anders dan anders."



Manifest

Een van de bijzonderste archiefstukken is een Toyistisch manifest, een soort receptuur van de Toyistische kunst. De inhoud van dat manifest is alleen bekend bij de kunstenaars zelf. Het manifest blijft verzegeld tot 4 september 2042, als het Toyisme vijftig jaar bestaat.