Te koop: enorme zevenarmige kandelaar en nog 252 spullen van de gemeente Assen

ASSEN - De gemeente Assen veilt 253 spullen van de buitendienst. Daartussen zit ook de Menora, een grote zevenarmige joodse kandelaar die in 2013 aan de Kop van de Vaart stond.

De kandelaar werd door interieurbouwer Edze de Haan gemaakt als blikvanger voor de tentoonstelling over de Dode Zeerollen in het Drents Museum. Het object is zeven meter hoog is en zes meter breed.De Haan kijkt met gemengde gevoelens naar de veiling van zijn kunstwerk. "Het is niet anders. Het lag al jaren te verstoffen bij de gemeente en is eigenlijk af. Ik had gehoopt dat het andere bestemming zou krijgen, daar is men ook wel mee bezig geweest, maar helaas. Dan moet je het in je hoofd afsluiten."Naast de Menora veilt Assen tal van andere spullen, waaronder een Volkswagen Caddy uit 2006, een aanhangwagen, fietsen, een giertank, een tafeltennistafel, fietsenrekken, klinkers, lampen, plantenbakken en een halfpipe. Bieden op de kavels kan via de website onlineveilingmeester.nl